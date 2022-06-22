聯發科等26檔6/23除息交易 大盤估約蒸發41.96點

進入除權息旺季，根據證交所公告，明 (23) 日包括聯發科 (2454-TW) 等共 26 檔個股將進行除息交易，預計加權指數將蒸發 41.96 點。
證交所表示，明天包括泰山 (1218-TW)、東陽 (1319-TW)、永裕 (1323-TW)、中和 (1439-TW)、國際中橡 (2104-TW)、神腦 (2450-TW)、聯發科、全新 (2455-TW)、光群雷 (2461-TW)、敦陽科 (2480-TW)、國產 (2504-TW)、夏都 (2772-TW)、總太 (3056-TW)、柏騰 (3518-TW)、安馳 (3528-TW)、辛耘 (3583-TW)、圓展 (3669-TW)、永信 (3705-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW)、致伸 (4915-TW)、鈞寶 (6155-TW)、精誠 (6214-TW)、安集 (6477-TW)、志強 - KY(6768-TW)、勤誠 (8210-TW)、志超 (8213-TW) 等 26 檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。
其中，聯發科發行市值預估將減少約 1167 億元，占發行量加權股價指數約 37.87 點。聯發科今天出現棄息賣壓，終場大跌逾 7%，以 807 元作收，再度回測 800 元大關。