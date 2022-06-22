聯發科再推旗艦平台天璣9000+ 終端產品Q3問世

聯發科 (2454-TW) 今 (22) 日推出天璣 9000 + 旗艦 5G 行動平台，突破頂級 5G 體驗，成為 5G 時代的技術前鋒。天璣 9000 + 承襲聯發科技 5G 旗艦技術優勢，為旗艦手機帶來更強勁的性能和能效表現，預計搭載天璣 9000 + 的智慧型手機將在第三季亮相。

天璣 9000 + 採用台積電 (2330-TW) 4 奈米製程和 Armv9 架構，八核 CPU 包括 1 個超大核、3 個大核和 4 個能效核心，CPU 、GPU 分別較上一代提升 5%、10% 以上。

無線通訊事業部副總李彥輯指出，聯發科致力把最先進的技術帶到使用者手，天璣 9000 + 擁有頂級 AI、遊戲、多媒體、影像和網路連接功能，可協助客戶打造強勁性能和先進行動技術的旗艦手機，為使用者帶來暢快遊戲、無縫影音串流媒體播放等全面體驗升級。

聯發科補充，天璣 9000 + 是天璣 9000 系列新成員，專為智慧型手機市場日益增長的頻寬需求而打造，支援 LPDDR5X 記憶體，內建 8MB CPU 第三階快取和 6MB 系統快取，並整合第五代 AI 處理器 APU5.0，為不同應用場景提供高能效 AI 算力。