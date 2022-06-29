〈洋華股東會〉機電業務下半年逐季增溫 全年仍可優於去年

洋華 (3622-TW) 今 (29) 日召開股東會，展望下半年，總經理許益川表示，整體大環境並不樂觀，將影響部分光電業務產品動能，現階段能見度僅達 7-8 月，不過機電業務相對穩健，下半年隨政府標案逐步驗收，可望逐季成長，全年來看，在兩大業務增減下，今年營運仍有機會優於去年。

許益川表示，對全球經濟景氣前景並不樂觀，認為下半年整體光電業務需求較具挑戰，雖然洋華過去幾年持續轉型，聚焦在非消費性產品布局，但應用在健身器材的相關產品仍將受景氣波動影響，工控、車載則是目前積極強化的方向。

洋華目前有光電、機電兩大業務領域，今年上半年兩大領域營收比重約落在 7:3，下半年在兩大業務動能消長下，全年光電與機電業務比重將落在 6:4，與往年差距不大。

機電業務方面，許益川指出，每年政府標案需求穩健，洋華配合計畫性生產，營運相對穩定，但仍要視個別標案、施工進度認列，不過依目前來看，下半年需求穩健，估第四季出貨將優於第三季，下半年逐季成長可期。

許益川補充，由於近年跳電事件頻傳，讓政府機關更加重視，並有意推動增加區域電網規劃，規劃在未來三年強化區域電網設備，預期將讓電線電纜業出海口進一步擴大，因此機電業務展望相對樂觀。

另一方面，洋華近年也持續投資金融股，估今年來自金融股股息收入仍有逾 1 億元，加上出租台灣、越南兩地的租金收入，可望帶來穩定的業外收益，助力營運相對穩健。