Uber與義大利出租車業達成合作協議 擴大平台業務範圍

Uber Technologies Inc (UBER-US) 周二 (24 日) 表示已與業者達成協議，將其乘車軟體與義大利最大的出租車調度公司整合在一起，以尋求提升其在歐元區第三大經濟體的影響力。

這是 Uber 與老牌出租車營運商合作戰略的一部分，以利用後疫情的需求復甦。

根據 Uber 與 IT Taxi 的協議，義大利 12000 多名出租車司機將可以使用 Uber 平台。它將在 80 多個城市推出該軟體，並擴大 Uber 在羅馬、米蘭、都靈和博洛尼亞等大城市的現有業務。

該合作夥伴關係將於 6 月開始，隨後在西班牙、德國、奧地利、土耳其、南韓、香港以及紐約和舊金山進行類似的交易。該公司希望到 2025 年在其應用程式上提供所有出租車服務。

Uber CEO 柯斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 表示：「在我們全球最具戰略意義的市場中，這是一項真正具有歷史意義的交易。」

他補充說：「我們堅信出租車和 Uber 在一起會更好，我們致力於在未來很長一段時間內將其打造為信任與合作的伙伴關係。」

與歐洲其他國家一樣，在出租車協會提出法律挑戰後，義大利在 2015 年禁止使用 Uber 服務；因該服務是由沒有商業執照的司機執行。

在義大利，Uber 目前在羅馬和米蘭等 8 個城市開展業務，提供所謂的 Uber Black 服務，提供豪華轎車的專業司機。