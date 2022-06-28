黃天牧：企業核心競爭價值首重同理心

金管會主委黃天牧表示，企業核心競爭力的基本價值最重要的應該是同理心 (Empathy)，擁有包容成長的能力，才能達成永續目標，一旦社會走向極端化，企業也難有 永續發展的基礎。

黃天牧今 (28) 日出席董事學會年會，他在致詞時引述俄國文豪托爾斯泰著作裡的名言「幸福的家庭都很相似，不幸的家庭卻各有不幸」，他認為這句如果套用在企業經營，意味幸福的企業都有高效運作的董事會，不幸福的企業卻各有不同的原因。

黃天牧進一步指出，現代社會面臨的各種不平等，包括科技創新產生的衝擊，高齡化、極端化以及大眾對政府機構的不信任等議題，而他從擔任金管會主委以來，也一直在觀察，金融機構在前述議題下扮演什麼角色。

黃天牧認為，金融業不該只是追求每股盈餘、股東權益報酬率與資產報酬率，而是應該思考，要提供什麼服務並創造其永續的價值，

他以亞馬遜公司為例，公司創辦人貝佐斯認為，當企業有所成就時必須回饋社會，因此將位於西雅圖的總部辦公室，當中一半的樓層撥用作為遊民中心，透過和遊民站在一起，表達企業對社會的關懷之意。

黃天牧認為，企業願意將獲利分享、回饋給社會，其動機就是來自於同理心，而強壯的中產階級更是企業發展的堅實基礎，一旦社會走向極端化，企業也會缺乏永續發展的基礎。