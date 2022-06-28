俄羅斯爆發百年來首次外債違約 7家壽險未收到債息

俄烏戰爭引發國際對俄羅斯加重經濟制裁，俄羅斯也因此爆出自 1918 年以來首次外債違約，金管會保險局今 (28) 日證實，目前國內有 7 家壽險未收到俄羅斯政府應於 5 月 27 日支付的公債利息。

俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯傳出有一筆債務必須在 5 月 27 日償還到期利息，寬限期到 6 月 26 日，但因國際加重制裁，債權人至今沒有收到俄羅斯的利息還款，也就是說，俄羅斯爆發首次國際債務違約。

據金管會保險局統計，截至 5 月底，有 8 家壽險業投資俄羅斯公債帳列價值約 1035.64 億元，比起去年底的 1470 億元減少 434.36 億元；8 家壽險公司為國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽等。

保險局副局長林志憲表示，確實目前有 7 家壽險公司皆未收到俄羅斯政府應於 5 月 27 日支付的公債利息，不管是盧布或美元支付的利息都沒收到，主要是俄羅斯 5 月 25 日受到新的國際制裁手段，外國代理銀行被禁止處理。

據金管會統計，到 5 月底，8 家壽險已認列預期信用損失 142.35 億元。林志憲指出，依照規定，各壽險公司若發生違約風險，需提列減損或預期信用損失，反映在當期損益上，目前 8 家壽險提列的預期信用損失還沒有增加，壽險業者還在處理中。