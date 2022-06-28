〈陸港盤後〉入境者隔離時間砍半 中國股市離牛市僅一步之遙

中國 A 股三大指數周二（28 日）收盤齊揚，滬指突破 3,400 點關卡，滬深 300 指數離牛市僅一步之遙，原因是中國政府宣布，境者隔離時間縮減一半，觀光類股應聲大漲，投資人信心大振。

滬指周二收盤漲 0.89% 至 3,409.21 點，深成指大漲 1.23% 至 12,982.69 點，創業板指漲 0.35% 至 2,840.42 點。滬深 300 指數午盤擴大漲勢，收盤勁揚 1%，已較 4 月低點大漲近 19%。

兩市成交額合計人民幣 1.2213 兆元，連續第四天破兆，「北向資金」淨流入 46.48 億元。

旅遊、飯店餐飲、航空、半導體等類股走高，通信設備、煤炭、石油、工程機械、有色、汽車、券商等族群齊漲。

香港恒生指數收盤漲 0.85%，恒生科技指數漲 0.6%。

中國政府發布第九版「新型冠狀病毒肺炎防控方案」，宣布密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14 天集中隔離醫學觀察 + 7 天居家健康監測」，調整為「7 天集中隔離醫學觀察 + 3 天居家健康監測」。

國家衛生健康委新聞發言人米鋒會上表示，新版方案全面落實「外防輸入、內防反彈」總策略，以及「動態清零」總方針，並非「放鬆防控」，目標是更加科學精準。

民航業界人士林智傑說，新版方案進一步縮短入境隔離時間，為旅客帶來更多便利性，提振國際航空市場，讓隔離旅館能服務更多入境旅客。

廣州雪球財富常務董事李昌民說：「這是（北京）釋出經濟第一的信號，是重要經濟跡象。」

與此同時，北京與上海市政府周二均表示，周一本土零確診，為這兩座一線大城自 2 月 19 日以來首度同步通報「嘉玲回來了」。國家衛健委的數據顯示，全中國僅通報 22 例新增病例。