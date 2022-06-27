〈陸港盤後〉中國經濟數據改善 A股三大指數收高

中國 A 股三大指數周一（27 日）收盤同步收高，滬指漲近 1%，原因是中國 5 月工業企業利潤降幅縮小，領先指標也顯示 6 月經濟改善，提振投資人信心。

證券時報報導，滬指周一漲 0.88% 至 3,379.19 點，深成指大漲 1.1% 至 12,825.57 點，創業板指漲 0.22% 至 2,830.6 點。兩市成交額合計人民幣 1.2288 兆元，「北向資金」淨流入 72.65 億元。

飯店餐飲、煤炭、工程機械、食品飲料、釀酒等類股走高，有色、旅遊、建材、半導體、石油、化工等族群齊揚。

香港恒生指數收盤勁揚 2.35%，恒生科技指數勁漲 4.71%。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，5 月全國規模以上工業企業利潤較一年前下降 6.5%，降幅較 4 月縮小 2 個百分點。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，5 月長三角、東北地區工業企業利潤降幅明顯縮小，煤炭、石油等能源行業利潤仍保持成倍增長，基本消費品行業持續恢復獲利。

不過，朱虹也說，5 月工業企業利潤仍繼續下降，企業成本上升壓力仍大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業恢復效益的基礎尚不牢固。與此同時，國際形勢更趨複雜嚴峻，工業企業仍面臨不確定性。

彭博也報導，領先指標顯示，6 月中國經濟改善，製造業的需求和生產強勁回升，出口型小企業表現出色，原因是政府鬆綁防疫措施。

國盛證券表示，目前 A 股市場成交額維持在兆級水準，交易情緒明顯活躍，股市仍有進一步上攻動能，但資金在各大類股間快速輪動，其所帶來的風險不容忽視。投資人在戰略上應保持樂觀，戰術上謹慎，以低吸為主，等待輪動機會。