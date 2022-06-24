〈陸港盤後〉北京持續寬鬆 A股連四周收紅

中國 A 股三大指數周五（24 日）同步收高，創業板指勁揚逾 2%，深成指突破半年線，兩市成交額再度破兆，原因是北京持續寬鬆，提振市場信心。

證券時報報導，滬指漲 0.89% 至 3,349.75 點，深成指大漲 1.37% 至 12,686.03 點，創業板勁漲 2.33% 至 2,824.44 點。本周滬指約漲 1%，深成指漲 2.88%，創業板指漲 6.29%，均為連續第四周走高。

周五兩市成交額再度放大，合計人民幣 1.1603 兆元，「北向資金」淨流入 96.17 億元。

旅遊、飯店餐椅、家電、食品飲料等類股齊漲，化工、建材、半導體、釀酒、汽車等族群同步上揚。

香港恒生指數收盤勁揚 2.09%，恒生科技指數驟漲 4.05%。

國盛證券表示，6 月以來，持續寬鬆的宏觀流動性環境，不斷提振市場信心。市場自 4 月 27 日觸底反彈以來，每次快速下跌都迎來修復性機會。

國盛證券建議投資人關注鋰電、光電、汽車類股輪動機會，基建、地產等「穩增長」題材，以及煤炭、化工類股反彈機會。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周四赴國會作證時重申，無條件降低物價。Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）也表示，支持 7 月再次升息 3 碼（75 個基點）。

如今投資人正在努力評估，若美國經濟持續降溫，將面臨何種局面，一種情況是物價壓力減輕，央行因此獲得放慢升息腳步的空間。