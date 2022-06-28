〈ESG大趨勢〉滙豐攜手長春集團簽署連結永續融資 首創連結ESG換匯換利交易

滙豐 (台灣) 銀行宣布與長春集團合作，一口氣簽署三筆與永續連結相關的融資合約，其中一筆更是首創連結 ESG 的換匯換利交易，三筆融資額度合計近 7 億美元。

滙豐 (台灣) 銀行表示，這三筆貸款分別是「與 ESG 關鍵績效指標連結的換匯換利交易 (ESG KPI Linked Cross Currency Swap)」、「結合永續發展表現連結貸款 (Sustainability-Linked Loan，SLL)」、「永續發展表現連結貿易融資 (Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT)」。

其中與與 ESG 關鍵績效指標連結的換匯換利交易，合約為期 2 年、總額 2 億美元的。滙豐 (台灣) 銀行表示，這種創新永續性衍生性商品是透過 ESG 相關的關鍵績效指標爲基礎，進而提高企業整體 ESG 績效。

滙豐 (台灣) 銀行表示，ESG 換匯換利額度，顯示台灣資本市場和金融產業除了目前主要專注在綠色貸款、永續連結貸款、綠色債券等産品之外，還將 ESG 原則擴展到企業融資資金成本。

另外，「永續發展表現連結貸款」與「永續發展表現連結貿易融資額度」，兩項貸款分別為期 2 年，可動用額度合計達 4.9 億美元，連結指標則與長春集團在石化燃料消耗、溫室氣體排放、廢水排放以及廢物處理等項目持續改善有關。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，滙豐 (台灣) 銀行首筆與 ESG 連結的換匯換利額度，代表滙豐 (台灣) 銀行開始利用可衡量的永續關鍵績效指標，為企業開發出客製化的衍生商品，透過永續性財務作法，激勵企業做出永續發展之承諾且落實，從而推動產業的綠色化轉型。

滙豐 (台灣) 商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平表示，換匯換利交易作為一種衍生性商品，能讓銀行與企業雙方約定兩種不同幣別的本金，並於約定期間內以約定的利息指標，定期交換每期利息支出與收入。

何汝平指出，換匯換利交易的優點是可協助企業降低借款成本，而與 ESG 連結的換匯換利交易則是增加 ESG 特性作為定價要素，因此相關類型產品是高度客製化的，能夠透過各種關鍵績效指標以達成設定的永續發展目標。

