〈ESG大趨勢〉土銀加入赤道原則 公股銀年底前將全數完成簽署

土地銀行今 (14) 日宣布簽署赤道原則，未來在審查授信融資時將導入赤道原則，透過事前評估、貸後追蹤管理雙管齊下，避免資金用途對環境與社會產生衝擊。

在土銀簽署加入赤道原則後，累計共有 7 家公股金融機構參與簽署，財政部國庫署日前曾表示，預計今年底前公股金融機構全數完成赤道原則簽署。

土地銀行表示，銀行去 (2021) 年設置「永續發展委員會」已參採「赤道原則」精神執行永續金融相關政策，成為赤道原則會員後，將評估企業授信案件之環境與社會風險，由銀行進行後續定期的監測控管，避免資金用途對環境與社會產生重大風險。

公股銀落實 ESG 精神，包括台銀、兆豐銀、第一銀、彰銀與合庫銀等公股銀陸續宣布簽署赤道原則，並將赤道原則落實在授信融資審查作業，阻止企業借貸資金對環境與社會造成傷害，銀行淪為幫兇。

所謂的赤道原是指金融機構採行對環境和社會風險進行辨識、評估和管理的風險管理架構，為盡職調查和監測提供最低標準，以支持負責任的風險決策。

簽署加入赤道原則協會為土地銀行邁向永續發展之重要里程碑，未來土地銀行也將積極接軌國際永續金融趨勢，並秉持誠信經營、穩健成長、永續發展之理念，致力於企業社會責任之實踐。