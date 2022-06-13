〈ESG大趨勢〉第一銀行導入內部碳定價 近2年減少132萬元碳排成本

企業響應碳排減量，訂立減碳目標並導入碳定價機制，根據第一銀行內部統計，近 2 年營業單位減碳總成效共 291 公噸，相當於減少 132 萬元碳排成本。

一銀自 2020 年起連續 3 年辦理國內營業單位碳管理及節電競賽，為公股銀行首家，並自 2021 年起每季公告各單位節電目標達成情形，於第四季結束後計算目標達成率並公布成果。

一銀以實際減碳措施及投入減碳金額計算出每公噸減碳成本，向未達節電與減碳目標單位說明超額碳排放總量及應額外負擔成本，並提出單位可行減碳作為進行改善，對達標之績優單位有功人員給予獎勵，將其碳管理具體作法供國內單位參考。

一銀表示，「碳風險」管理將是企業邁向永續經營重要課題，依據國際 CDP 分析，全世界排名前 500 大企業中，有將近一半企業實施或計劃實施內部碳定價，降低企業碳風險，2016 至 2020 年實施內部碳定價企業家數增加 80%，同時制訂減碳目標及提高再生能源使用比例之企業亦隨之成長。

一銀指出，過去碳排放所造成的環境問題，由社會負擔處理成本，現在企業透過實施內部碳定價，於執行業務過程中導入碳成本，可促使企業排碳的外部成本內部化，產生減碳意識與行動。

此外，一銀內部亦舉辦氣候風險管理專題演講，由總行高階經理人參與、錄製氣候變遷相關議題線上課程提供全行同仁觀看，並於營業單位總務人員訓練班中加入單位節能減碳教育宣導等，多面向規劃氣候變遷議題之教育推廣，厚植行員對氣候變遷與淨零轉型的認知。