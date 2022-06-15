〈ESG大趨勢〉零碳排倒數計時 新保落實永續影響力

新保 (9925-TW) 配合金管會宣布上市（櫃）公司應於 5 年內完成碳盤查作業，新保 2021 加入「台灣淨零排放協會」，並加入由台灣永續能源研究基金會發起、與國內二十多家企業籌設成立「台灣淨零行動聯盟」，並於 6 月 14 日獲得由台灣永續能源研究基金會授予淨零綠級標章殊榮。

台灣淨零行動聯盟透過推動企業組織自願申請「淨零標章」認證的倡議，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，推廣淨零排放概念，此次共有 15 家企業機構通過規範審核獲取「淨零標章」認證，共同為組織之總部及辦公室 2030 年及組織之生產據點 2050 年達成台灣淨零排放 (Net Zero) 目標努力。

新保厚植綠色管理於日常營運，並領軍旗下事業群及合作供應商零碳轉型，將永續 DNA 融入企業永續經營策略中，持續優化管理作業，落實內部無紙化行政作業、視訊會議取代不必要之出勤、導入 PND 保全服務派遣導航系統，提升派遣效率，掌握車輛動態，減少對環境的衝擊，落實低碳經濟。

此外，在接軌國際倡議與推展環保愛地球方面，新保每年參與響應關燈一小時、世界地球日等節能倡議活動，今年亦參與台灣環境資訊協會發起「百萬綠行動」，一起從日常生活中推展環保愛地球減碳行動，期盼為地球永續盡份心力﹕

新保對於永續供應鏈管理，未來將依供應商依賴程度及永續程度分級要求，建立永續採購管理辦法，採購對環境衝擊較少並落實綠色及在地採購。此外，針對政府推動的「綠能產業」提供相關服務，積極結合保全智慧化發展，加強智慧應用及服務的導入，提供完善的智慧城市服務，其涵蓋智慧建築、防災、交通、生活、照護等多樣性範疇，透過各項技術虛實整合帶動智慧產業再升級，致力在節能、創能、儲能等系統整合策略下，促進環境邁向永續發展。

展望未來，新光保全每年將由公司高階管理階層率領各單位及事業群，盤點企業永續轉型現況、辨識 ESG 挑戰並訂定年度行動方案，期盼透過新永續行動，努力達成對每位利害關係人的承諾，期望在其減碳路徑上，為永續盡一份心力。