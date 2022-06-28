美股重點新聞摘要2022年06月28日

今日操盤前瞻

北約峰會

美股財報：Nike

ECB 總裁拉加德發表談話

美國 6 月諮商會消費者信心指數

Fed 壓力測試過關後 高盛、富國等大型銀行宣布增發股息

美國大型銀行通過聯準會 (Fed) 年度健康檢查後，高盛、富國等大型美國銀行週一 (27 日) 宣布增發季度股息，但花旗、摩根大通維持股息不變。閱讀全文...

不只制裁俄油 G7 也擬對俄羅斯天然氣設價格上限

知情人士透露，七大工業國集團 (G7) 準備指示各自國家相關的部會，研擬對俄羅斯天然氣設置價格上限，可能在 G7 高峰會周二 (28 日) 落幕時公布。閱讀全文...

瑞穗調降特斯拉、Rivian 和蔚來交車數、業績預期

考慮到供應鏈限制等因素，瑞穗證券分析師拉凱許 (Vijay Rakesh) 周一 (27 日) 調降特斯拉 (TSLA-US)、Rivian (RIVN-US) 以及蔚來 (NIO-US) 三家電動車企業的 2022 年交車數和營收預測及目標價。閱讀全文...

彭博：蘋果更多產品導入 M2 晶片 iPhone 明年將採用 Type-C

彭博蘋果專欄記者 Mark Gurman 近期發布蘋果 (AAPL-US) 產品路線圖細節，預計 iPhone 將在明年更換至 Type-C，另外有更多 Mac 產品將搭載 M2 晶片，並釋出 M3 產品路線圖，以及 Apple Watch、iPad 等一系列新品進度。閱讀全文...

疫情期間衝太快 衰退當前 + 交易驟減 華爾街投資銀行將迎來大裁員

不到 6 個月前，華爾街大型銀行靠著歷史性的併購和 IPO 榮景而大賺鈔票。但業內人士透露，如今一系列因素給市場蒙上陰影，並導致今年大多數交易類別暴跌，即將出現 2019 年以來首次全面裁員。閱讀全文...