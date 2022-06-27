亞昕逾10億元現增股款收齊 6/30上櫃交易

建商亞昕國際 (5213-TW) 4.4 萬張現金增資案，以每股 23.5 元溢價發行，自市場募集 10.34 億元資金，亞昕今 (27) 日宣布已收足現增款，現增股將在 6 月 30 日上櫃交易。

亞昕 2022 年完工交屋量大增，可望有四筆新案完工，總銷金額逾 120 億元，市場預期今年營收獲利可望明顯躍進；展望未來三年，完工交屋量年年成長，將邁向現金回收期。

亞昕四案當中，「昕悅灣」第一季取得使用執照，第二季開始交屋入帳，總銷達 20 億元，為貢獻業績主要來源；下半年有桃園總銷約 24 億元的「向陽」、林口 34 億元「昕聯心」、及先建後售的台北 46 億元「亞昕華威」等。

亞昕今年在推案產品類型上仍舊鎖定低總價、小坪數住宅為主，總推案量估計約 300 億元，包含新北市新莊「森中央」、「昕銀座」，台北「亞昕敦南」、「亞昕華威」新成屋案，台中預售新案「亞昕一沐」、第 3 季將推出「亞昕一境」。

亞昕集團鎖定北屯 14 期，繼「亞昕一緒」完銷、「亞昕一沐」熱賣中，第 3 季將推出「亞昕一境」總銷 30 億元，對台中布局積極加碼中，近期在近 14 期又購入 800 坪土地，展現長期深耕台中的決心。

亞昕 2022 年首季稅後虧損 1.15 億元，每股虧損 0.33 元。