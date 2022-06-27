〈金寶股東會〉加速東南亞布局 泰國新廠明年Q3開出

金寶 (2312-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理陳威昌說，近期感受客戶策略調整，將持續擴大東南亞生產布局，其中碧武里廠區剩餘三座工廠 (10、11、12 廠) 今年都將滿載，目前正在新建第三座工廠園區，估明年再開三座工廠，首座工廠將在明年第三季開出。

金寶目前在泰國共有馬哈差、碧武里等兩座大型工廠園區，分別有四座工廠、八座工廠，此外，在馬哈差也有塑膠射出工廠，陳威昌說，評估現有園區將不敷使用，已購置新的土地，規劃新建第三座大型工廠園區，面積將與碧武里廠區相同，可容納至少八座工廠，明年則會先開出三座。

針對新廠規劃，陳威昌表示，目前並不設限，但包含設備物聯網、網通、儲存、印表機等都有新的客戶加入，因此都會持續評估，至於去年擴充的中國岳陽廠，陳威昌指出，目前岳陽廠印表機產能已達高峰，最高每月可生產 150 萬台，平均也可達 100-150 萬台。

陳威昌透露，近期確實明顯感受到客戶希望將中國部分產能轉出，整體策略思維在疫情、封控影響下大幅改變，同時因應在地化生產，不只東南亞地區，金寶接下來在美洲、歐洲都會有一些生產布局。

除泰國外，陳威昌指出，金寶目前也規畫在菲律賓持續擴充產能，現階段已將倉庫拿來使用，並向外租地使用，資本支出方面，則未透露具體金額，但看 2021-2024 年將是金寶配合客戶成長，進行生產營運大投資的時期。