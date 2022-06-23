台積電遭狙殺股價再破底 6月以來市值蒸發近2兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在外資資金持續撤逃下，今 (23) 日股價再度下殺破底，下挫 1.82%，收 485.5 元，市值再降至 12.58 兆元，6 月以來市值已蒸發超過 1.93 兆元。

台積電 16 日除息，雖然開盤秒填息完封，但仍難以抵擋外資賣壓襲擊，除息以來，受通膨、升息等大環境因素干擾，資金出逃，股價連日探底。

從外資動向來看，周一 (20 日) 大賣 1.2 萬張，周二 (21 日) 雖回補超過 6000 張，但近 2 日再轉賣超、調節超過 1.5 萬張。

台積電將於下半年量產 3 奈米製程，三星規劃最快本月搶先量產 3 奈米，先前雖傳因良率遠低於目標，將延後量產，不過三星近期否認傳言，強調仍照計畫、於本季開始量產，較勁台積電意味濃厚。

不過，業界人士認為，從電晶體密度、效能等層面來看，三星 3 奈米可能與台積電 4 奈米技術相當，且三星良率偏低仍是棘手問題，恐怕難以就 3 奈米製程一舉超車台積電。

從研調機構 TrendForce 最新數據來看，今年第一季台積電市占率 53.6%，較前一季增加 1.5 個百分點，排名第二的三星市占率下滑 2 個百分點、為 16.3%，與台積電的市占率差距由 2021 年第四季的 33.8 個百分點，擴大到 37.3 個百分點。

