〈焦點股〉元宇宙題材加持 宏達電、威盛連噴2根漲停

宏達電 (2498-TW) 近來好消息不斷，除了董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事外，更成為 Meta、微軟等大廠組成的元宇宙標準論壇 (MSF) 成員，此外，外界也聚焦首款支援元宇宙的智慧型手機，明 (28) 日即將亮相，激勵宏達電、威盛 (2388-TW) 連續噴出 2 根漲停。

宏達電今天再度亮燈漲停，達 57.8 元，站上年線，股價創波段新高，威盛也拉出第 2 根漲停，達 54.6 元，收復季線，攀上 2 個月新高，此外，泛宏達電集團股建達、立衛同步攻上漲停板，威鋒電子、全達均在盤上表現。

外媒報導指出，在 Meta、微軟等大廠領頭號召下，包括輝達、高通、索尼互動娛樂、Epic Games 等 33 家元宇宙重量級業者與組織組成元宇宙標準論壇，共同制定產業發展標準，不過，蘋果並未加入，至於宏達電所屬的全球 XR 協會 (XR Association) 也加入此論壇，因此成為此次唯一加入 MSF 的台灣廠商。

宏達電點燃元宇宙熱潮，預計本周二舉辦新機發表會，強調硬體有競爭力且功能完備，為建立全方位元宇宙解決方案，即將發表的新手機，就是要提供消費者與企業能更簡單進入元宇宙世界的載具。

PC 大廠聯想日前宣布延攬王雪紅擔任獨立非執行董事，市場解讀，雙方將在手機、VR 等領域擴大合作，聯想也可望成為宏達電元宇宙產品應用端的出海口。