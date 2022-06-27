6月消費者信心創13年半來低點 投資股票指標創新低

台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 6 月消費者信心指數 (CCI) 調查，由於六項調查指標全數下滑，又以「未來半年投資股票時機」跌最多，並創歷史新低，衝擊 CCI 不僅連 5 跌至 64.14 點，月減 3.67 點，更創 2009 年 12 月以來新低。

此次調查中，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 25.5 點，月減 7.4 點，為調查以來新低，反映 6 月以來股價重挫超過 2500 點，令投資人信心低迷。

其次為「未來半年國內經濟景氣」80.95 點，月減 4.9 點，自去年下半年以來多呈現下降的趨勢，並創 2020 年 6 月以來低點，則是反映全球受高通膨的壓力衝擊，產生需求面減緩的雜音。

「未來半年國內物價水準」26.65 點，月減 3.9 點，也創 2008 年 12 月以來新低，顯見萬物齊漲的壓力是 10 餘年來的最高。

而「未來半年購買耐久性財貨時機」調查結果為 111.9 點，月減 2.9 點，呈現連 5 跌；「未來半年國內就業機會」64.45 點，月減 2.35 點。

下降幅度最少的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為 75.4 點，月減 0.55 點。

從絕對水準來看，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標上，本月調查結果為 105.55 點，月減 5.55 點。