〈熱門股〉宏達電將發表新機再掀元宇宙熱潮 周漲近2成

宏達電 (2498-TW) 即將發表支援元宇宙的手機，再次點火元宇宙熱潮，加上董事長王雪紅出任筆電大廠聯想集團 (00992-HK) 獨立非執行董事，未來合作引發外界聯想，本周股價連日走揚，周五 (24 日) 強勢收漲停價 52.6 元，站上季線，周漲近 2 成。

宏達電睽違一年半，預計 6 月 28 日舉辦新機發表會，公司也在股東會上透露，新機硬體有競爭力且功能完備，為建立全方位元宇宙解決方案，即將發表的新手機，是要提供消費者與企業能更簡單進入元宇宙世界的載具。

事實上，宏達電 2021 年 1 月推出 Desire 21 Pro 5G 手機後，就未再發表過新機，多聚焦在 VR 產品與相關應用上，甚至官網一度只剩下販售福利品，外界更認為，HTC 可能會退出手機市場。

不過，隨著新手機相關訊息浮現，也讓外界關注宏達電的元宇宙布局，王雪紅就提到，公司 7、8 年前就開始布局 VIVERSE，並透過 AI、VR、AR、區塊鏈、5G 等技術建立很好的基礎，同時將人文結合教育、醫療、娛樂等生活範圍，帶到元宇宙體驗新世界。

HTC 已經從硬體供應商，轉變成 All-in-One 完整系統整合商，在元宇宙裡不是每家公司都能提供完整方案，硬體、軟體公司都可能缺少相關技術，而 HTC 已經布局 7 年，所有方案都已經建立。