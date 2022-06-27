上銀董事改選 二代卓秀瑜首度進入董事會

上銀科技 (2049-TW) 今 (27) 日召開股東會，進行董事改選，總裁卓永財女兒卓秀瑜首度進入董事會。上銀持續進行海內外擴產佈局，董事長卓文恒表示，日本子公司將於 11 月啟用。

卓文恒表示，去年全球經濟成長率為 5.5%，主要工業國家已從疫情重創中逐漸復甦，上銀以快速、彈性且靈活的調度能力，回應市場及滿足客戶需求，去年營收達 272.65 億元，較 2020 年大幅成長 28.2%，創歷史次高。

上銀也持續啟動擴產，卓文恒表示，德國子公司依中長期計劃收購廠區旁土地；日本子公司已於 5 月完成廠房外觀硬體建設，預計 11 月正式啓用；因應歐洲市場需求，義大利廠也已完成購地。

台灣總部去年動工的雲林一廠，預計明年初完工投產，雲林三廠也於５月舉行奠基典禮，台中工業區工一廠與工二廠也預計今年陸續啟動擴建工程。

上銀董事會今日也進行 10 席董事改選，董事長及副董事長分別由卓文恒及陳進財續任，其餘董事 5 席為卓永財、李訓欽、蔡惠卿、卓秀瑜與三幸投資；獨立董事 3 席為姜正和、陳振遠與李惠秀。

卓秀瑜為大銀 (4576-TW) 董事長，上銀表示，新增董事卓秀瑜主要是加強上銀與大銀的聯合行銷，以解決客戶痛點，提供機電整合 total solution 高附加價值服務。