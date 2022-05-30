上銀電動車佈局有關鍵突破 車用滾珠螺桿明年放量

上銀 (2049-TW) 致股東報告書出爐，董事長卓文恒表示，今年是充滿變數也充滿機會的一年，將持續前瞻發展，電動車產業佈局已有關鍵性突破，車用滾珠螺桿正與多家國際車廠合作，預計 2023 年起逐漸放量貢獻營收。

卓文恒指出，半導體、AI、醫療、電動車及智能化設備皆需精密機械實現其可靠度，而上銀傳動產品與機電整合 Total solution，正是帶動精密機械升級，為客戶實踐智慧製造的重要夥伴。

卓文恒表示，上銀高精密晶圓機器人及晶圓移載系統 (EFEM) 除台灣外，也銷售至歐美、日韓及亞洲各地，協助半導體廠加速生產線建置；微小型線性滑軌、滾珠螺桿及諧波減速機等供應全球醫療器材廠，提供精準醫療及為全球防疫作出貢獻。

電動車產業方面，卓文恒說，已成功將 Torque Motor 迴轉工作台導入日本汽車設備大廠，提升其精密五軸加工機效率和品質；車用滾珠螺桿在先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及電動車的轉向、煞車、與懸吊避震系統上扮演重要角色，正與多家世界級車廠合作。

同時，上銀加速全球化佈局及提供在地化服務，包括 2021 年在日本及義大利啟動子公司自有新廠建設與籌設、大陸蘇州二廠完工落成，同時也在台中與雲林持續擴建廠房。

