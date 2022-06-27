6/27盤前提醒：利空鈍化 美股強彈 台股洗完浮額後也會跟上 Q3旺季操作策略

行情看法：

利空鈍化，美股強彈，台股洗完浮額後也會跟上，分批布局 Q3 趨勢成長中小型股

觀盤重點：

1. 6/24(五) 盤勢：指數震盪打底，一度開高超過 200 點，但買盤觀望，成交量沒有跟上，尾盤收斂漲幅，終場上漲 126.9 點，成交量 2,350 億元，外資賣超 28.4 億元，投信由賣轉買超 21.4 億元，融資繼續減少 8.8 億元，櫃買指數 + 0.8%，盤後解盤 https://youtu.be/UBj8EGwwCIo

2. 美股盤後：市場共識 Fed 7 月升息 3 碼後，商品價格回落、經濟數據反而讓積極升息預期降溫，美股主要指數強彈，Nasdaq +3.34%、費半 +4.45%、S&P500 +3.06%，台積電 ADR +2.14%，台指期貨盤後盤 + 156 點（大仁哥評：利空鈍化，美股強彈也會帶動台股反彈行情）

3. 觀察指標：上週電子權值聯電 (2303-TW)、聯發科(2454-TW) 除息行情失靈，也連帶拖累台股表現，本週除息指標看 6/27 陽明 (2609-TW) 和 6/29 長榮(2603-TW)（大仁哥評：貨櫃航運短線超跌，台驊投信、中環分別公告買進陽明和長榮，法人分批撈底貨櫃航運，預期會有跌深反彈行情，只要本週除息行情表現穩健，就可以帶動台股人氣和反彈）

4. 郭明錤：VR 產業趨於成熟，關注 Sony、微軟、Valve、Pico、宏達電 (2498-TW) 四大 VR 頭戴品牌，Apple AR/VR 頭戴裝置受到軟硬體設備限制，可能延至明年 1 月發布，重點股東會（大仁哥評：宏達電因為題材利多短線大漲 20%，本週也有新機發表，實際上營收尚未看到，短線題材股操作方式為技術面操作，最終回歸基本面）

5. 操作提醒：美股利空鈍化後打底後強彈，台股連 8 日融資大減 320.5 億元，清洗浮額後也有利跟上反彈行情，外資賣壓已見減緩，投信季底結帳後，時序將進入 Q3 傳統旺季，觀察法人籌碼 (1) 賣不下去，和 (2) 反賣為買，會有超跌低點，看好產業：半導體、電動車、5G、網通，和受惠解封的航空等產業，中小型成長股表現會優於權值，操作策略為不追高，拉回守穩轉強買進，並保持資金彈性，震盪過程，分批承接為宜。

（本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師）

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