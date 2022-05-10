〈上銀法說〉本季起漲價5% 今年目標維持雙位數成長

上銀 (2049-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長卓文恒表示，第二季將啟動產品漲價，漲幅平均 5%，看好第二季業績有好的表現，全年營收目標維持雙位數成長。

卓文恒指出，因應原物料價格上漲、成本增加，加上薪資成本墊高等因素，第二季調整產品價格平均約 5%，部分產品則會到 10%，預期漲價相關效益將在後續幾個月陸續反映。

展望第二季，卓文恒表示，在漲價帶動下，業績可望有好的表現，今年目標仍維持營收雙位數成長，以第一季與 4 月表現來看，展望正向，毛利率也持續朝 40% 目標邁進。

對於中國封控的影響，卓文恒指出，今年前 2 月當地接單維持季節性水準，3 月需求也非常好，但 4 月當地經銷商出貨確實受影響，不過影響不大，目前蘇州廠正常生產，且產能與台灣廠區可互相支援。

各產品方面，卓文恒表示，線性滑軌接單能見度約 3-3.5 個月，滾珠螺桿約 4-5 個月，晶圓機器人持續受惠半導體持續暢旺。

上銀海內外持續擴廠中，台中兩座廠房今年動土、雲林一廠預計明年 1 月投入生產。海外方面，日本神戶新廠 5 月本體結構完成，預計 11 月開始生產，義大利廠已購入土地，但也在尋覓已建好的廠房，以降低成本。

