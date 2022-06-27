〈台股盤前〉空頭陰霾未解除 有望先喘息拚站5日線

台股上周走勢震盪劇烈，週線連三黑，指數上演 15300 點關卡保衛戰，儘管美股上周五反彈，有望帶動指數拚站回 5 日線，但在整體空頭趨勢下，加上本周除息影響 120 多點，仍有下修壓力。

台股上周五出現跌深反彈，惟追價力道不足，終場漲幅收斂，以 15303.32 點作收，上漲 126.88 點；美股四大指數上周五則全面收紅，道瓊暴漲逾 820 點，標普上漲 3.06%，為 2020 年 5 月以來的最大漲幅，那指也大漲 375.43 點，費半收漲 4.45%。

市場消息方面，台積電最快本季營收首度追上英特爾，成為全球第二大半導體廠，僅次於三星，並在第 3 季傳統旺季進一步拉開差距，確立其在全球半導體業「坐二望一」的地位。

工總呼籲，為降低通膨影響，電價應分階段調漲，以紓緩對民生及產業發展的衝擊，且本次電價調漲先維持調幅 3% 為上限，且只針對用電大戶調高電價並不公平。

政府禁止陸製太陽能電池進口台灣、新建物強制安裝太陽能發電，及夏季缺電疑慮等三大效應正式引爆本土太陽能業新一波追單潮，業者訂單能見度再拉長，中美晶、聯合再生、茂迪、元晶、安集等廠商全面動起來。業者直言，下半年市況晴空萬里，價格易漲難跌。

元太搭上護眼、節能的綠色環保列車，無畏疫情、戰爭、通膨及升息等大環境挑戰，在中國市場再傳捷報，拿下騰訊教育用電子紙平板大單。