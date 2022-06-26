〈台股風向球〉除息影響120點 留心融資多殺多賣壓不止

台股 6 月中旬大跌超過 800 點後，上周仍未見測低後的技術強彈，一周來再跌 337 點，周線連 3 黑，最低來到 15102 點，創去年 2 月以來新低，累計 6 月已跌掉 2915 點；法人指出，盤勢已見連續斷頭賣壓，加上外資續站賣方，加上本周除息影響 120 餘點，不排除融資殺出的多殺多循環尚未結束。

法人強調，大盤月底前仍有測萬五壓力，若航運股出現填息行情，搭配美股回穩，有望帶動大盤見到技術型反彈。

6 月以來台股重挫，可看到自 6 月 15 日起，融資連 8 減，合計已減少達 320 億元，對照去年相同點位融資餘額在 2000 億元之下，大盤要止穩除了觀察美股，還有待融資浮額清理。

外資也是大盤賣壓來源之一，6 月以來僅 2 個交易日買超，觀察過去一周，在集中市場續賣 230 億元，聯電遭砍 15.4 萬張，中鋼 6.3 萬張，陽明 3.7 萬張，日月光投控、國泰台灣 5G + 均超過 3 萬張，元大金 2.8 萬張，台積電 2.3 萬張，元大台灣 50、文曄和東和鋼鐵均逾 2 萬張。

以金額來看，外資上周賣超台積電最多達 116 億元，聯發科 113 億元，聯電 69 億元，陽明近 40 億元，日月光投控、元大台灣 50、聯詠均逾 20 億元。

本周除了美股表現連動台股，不少中大型股和高價股將除息，包括陽明、台化、信驊、南電、日月光、台達電、長榮、宏碁、南亞科、中華電、富邦媒等，預計將使指數蒸發 122 點。

永豐投顧進一步分析，市場等待拜登提出降通膨政策，由於美國每年自中國進口商品 5000 億美元，若能取消原先 20-25% 關稅，使消費端有感，預料降通膨政策一旦宣布，將有助美股止跌。

從技術面來看，台股日 KD、周 KD 雙雙回落至 20 以下低檔區間，乖離率已大，短線應有反彈契機，惟美國深陷經濟衰退疑雲，要靠技術面帶動行情大反彈恐不容易。

元大投顧則認為，跌深往往是最大利多，價差交易者則可觀察短線強勢類股依技術面操作，或以長線保護短線的策略進行選股。