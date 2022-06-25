〈能源盤後〉供應緊繃推升油價 唯經濟衰退擔憂仍令WTI本周收低

原油期貨價格周五 (24 日) 大幅收高，係因供應緊繃現狀令原油經歷連日走跌後反彈，但對經濟放緩將挫傷需求的擔憂情緒仍拖累 WTI 原油本周收低。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.35 美元或 3.2%，收每桶 107.62 美元，本周仍收低 0.3%。

最近月 WTI 原油期貨價格周四收創 5 月 10 日以來最低價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.07 美元或 2.8%，收每桶 113.12 美元，自前一日觸及的 5 月 18 日以來最低點反彈，本周持平。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 3.2%，收近每加侖 3.8848 美元，本周上升 2.4%。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 4.3629 美元，本周上升 0.5%。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3% ，收每百萬 Btu 6.22 美元，為 4 月 6 日以來最低收盤價，本周跌逾 10%。

市場推動力

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，油價在前兩個交易日走低，係因「面臨通膨激增，全球央行收緊貨幣政策與之抗衡，引起經濟衰退的擔憂情緒，令大宗商品承壓。」

「然而，持續的供應限制和緊縮的市場狀況仍緩衝走跌程度。本周漲跌力量衝突，持續拉扯大宗商品價格，令石油價格上下波動。」他說。

周五美國上漲，原油也跟著走高，市場浮現新觀點，認為美國聯準會 (Fed) 升息野心可能因經濟衰退而減弱。盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 報告指出：「儘管有持續的跡象表明原油市場仍然非常緊繃，尤其是燃料產品，但價格已經跌過了。煉油廠利潤率接近紀錄高點，凸顯燃料產品的供應緊繃程度，因為倘若需求放緩，煉油廠利潤率應該會下降。」

「短期間，我們會看到聚焦宏觀經濟的交易者 (拋售石油作為對抗經濟衰退的對沖手段) 與現貨市場之間的一場戰鬥，目前供應緊繃局面仍支撐現貨市場的價格。」

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 的石油供應報告原定周四發布，因周一假期而較往常延後一日，但 EIA 周三晚間表示，由於「系統問題」，本周預計發布的時油供應數據將再推遲發布，目前預計發布時間標示「待定」。

石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 預計下周召開會議，審查市場並決定石油產量水準。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 認為，OPEC+ 可能持續既定的每月增產計畫。

「較小的生產國將抵制擴大增產，因為他們的產量已經達到極限，且俄羅斯也不希望看到其他國家搶走他們的市場份額。沙烏地阿拉伯將努力維持強力合作以對應未來需求。」