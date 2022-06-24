鄉林持續購地 目標兩岸每年推案量500億元以上

鄉林建設 (5531-TW) 今 ( 24) 日召開股東會，董事長賴正鎰指出，未來三年雙北以都更案為主，台中則將購入 10 塊儲備土地，並同步加大在陸投資力道，除了成都投資案 R6 將在 7 月將正式亮相，也持續在一、二線城市推案，目標兩岸每年推案量朝 500 億元以上邁進。

對於房市現況，賴正鎰表示，過去一年房價已漲到高點，很多人進場買房置產抗通膨，所以多數建商都賣得很好，但是因為土地成本太高，加上通膨因素造成建材成本大漲價，平均每坪的興建成本從 9.5 萬元漲到 13.8 萬元，漲幅超過 45%，十分驚人。

不過，台商這兩年多來回游資金豐沛，以及買房抗通膨，均支撐強勁買盤，鄉林也挾著品牌特色及精準的規劃定位，持續深耕兩岸，全速推案前進。

鄉林去年初在新北市三重「鄉林恆美」預售案，可分回的總銷金額為 25 億元，預計明年初完工交屋。今年二月在彰化員林推「鄉林圓頂」238 戶，總銷約 28 億元，創下 10 天完銷佳績，僅剩三戶店面，都是首度插旗就開紅盤。

賴正鎰也宣布新的購地計畫，除了下半年與明年初持續在三重與員林再購入新土地，乘勝追擊、繼續推案，台中的 13、14 期及單元 2、3、4、5 等新興重劃區也在物色與談判中，至少會買入 10 塊土地。

雙北都更案手上至少有 20 個都更案土地，賴正鎰認為時機成熟，中山區與萬華區將在今年下半年與明年上半年會先後公開，這兩個都更案總銷分別約有 35 與 45 億元。

中國大陸推案計畫上，賴正鎰指出，成都共七塊土地，土地面積約 6 萬坪，將分 3 至 5 年開發銷售，總推案量超過台幣 1000 億元。其中，成都案 R6 與 R4 的接待中心將在下周起正式對外開放參觀，進入潛銷期，實品房與公設也都如期完成，就等成都市政府核發售樓證，就可正式開賣，兩案總銷約台幣 190 億元。

另外，鄉林在青島也約有 6 塊土地，南京也有 5 塊土地，湖北武漢、安徽合肥等地，都持續進行談判，未來大陸將可達到每年 200-300 億元推案量。

鄉林去年營收約 34.74 億元，稅後虧損 5.87 億元，每股虧損 0.6 元，今天股東會通過不配發股利。