台、韓半導體絕地反攻 反彈最後一棒並非最後一名

上週大膽地在極度恐慌下預測抄底，從美股表現來看，完全命中符合。不過身處在台灣的投資人可能本週相當無感，因為台股仍有破底，本週筆者就集中針對台股進行分析，提供給大家看好反彈的觀點。

半導體砍到見血，台、韓難兄難弟連動

以美股而言指數雖見反彈，但費城半導體最為疲弱，連站上 5 日線都顯得吃力。因此要切入台股特別弱勢的原因，必須要先鎖定半導體這個關鍵元素，無獨有偶，韓國股市有三星、台灣有台積電，都是有半導體的巨無霸權值龍頭坐鎮。

如下圖：加權指數、費城半導體、韓國 KOSPI 的 90 日相關係數，在 3 個月內幾乎高度連動

半導體的利空 1. 三星全面暫停手機零件叫貨，去化庫存；2. NVIDIA 延後新晶片上市去化庫存，影響到了短線最為弱勢。但實質上遠不如匯率影響的大。因為台、韓都是 MSCI 新興市場中重要的國家，每當貨幣撤出新興市場時，外資進行去槓桿，肯定從權值股著手，尤其三星、台積電作為國際大市值公司，流動性也高，一定是最佳的提款機。

韓圜貶值至 13 年新低，1300 元價位會是心理面，政府強力防守的點位，KOSPI 6/24 一舉大漲 2% 收復 5 日線。

若我們一次比對韓圜、新台幣、美元指數，如下圖

(藍: 美元兌韓圜；黑: 美元兌新台幣；綠: 美元指數)

近半年基本上是高度連動，因此再回過頭看美元指數（如下圖），已經連續一週未再創高，尤其原物料快速走跌，美債殖利率下滑，短線上不僅有利美股反彈，同為股市的台、韓股市展開補漲。

結論：反彈最後一棒並非最後一名

在破底跌深時，常說搶反彈先搶強勢股，就這個觀點來看，全球最慢反彈的台、韓股市看似在短線上較為吃虧，然而筆者對於台股在後續反彈不僅看好，對於短線反彈的速度也不擔心，這是因為籌碼面上的因素。

台股在本波下跌，新台幣是沒有貶破的，但是指數有，這對應到的就是 6 月殺盤，其實外資一直都是調節居多，並非殺盤主力。 真正導致台股破底，在此處殺低的是融資斷頭、投信今年第 N 次的破線停損，當然還有當沖大戶，連續前個交易日持續先賣後買的助跌。 因此這波反彈屬於超跌反彈，初期反倒看好能快速站回到 15600 附近，接觸到 10 日線反壓後，才會走向量縮窒息量的震盪緩漲。

若台股順勢反彈補漲，新台幣即將出現單日快速升值，進而外資回補現貨，再加上適逢除權息旺季，下週是單週蒸發點數的高峰，將影響 130 點，有機會搭配反彈行情出現部分填權息行情，呈現多方期現貨逆價差收斂（期貨漲幅＞現貨漲幅）。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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