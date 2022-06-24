IMF呼籲中國加快疫苗接種 否則恐破壞經濟復甦

國際貨幣基金 (IMF) 呼籲中國加快新冠疫苗接種計畫，並警告說，新接種疫苗的速度的急劇放緩，可能會破壞經濟中消費支出的復甦。

IMF 中國事務負責人 Helge Berger 表示，按照中國當前接種的速度，向民眾提供 3 劑新冠疫苗將需要「數年時間」。他說，中國支出成長尚未恢復到疫情前的水準，部分原因是家庭對新冠感染仍持謹慎態度，加速接種將支持信心，並最終支持消費。

官方數據顯示，中國約有 3.75 億 15 歲以上人口尚未接種 3 劑疫苗，單日疫苗接種率已降至每天 80 萬以下。研究表明，在預防嚴重感染或死亡方面，3 劑中國國產新冠疫苗幾乎和 mRNA 疫苗效力相同。

中國中老年人的全程接種率較低，這是中國堅持嚴格清零政策的原因之一。根據中國國家衛健委的數據，60 歲以上中國人，只有大約 64% 的人接種 3 劑疫苗。

Berger 表示，IMF4 月時對中國今年 GDP 成長 4.4% 的預測面臨「下行風險」，主要原因來自 3 月以來上海和其他幾個城市的封控措施。

雖然全國數據基本上已經恢復到了封控前的水準，但 Berger 補充稱，在上海，IMF 監測的經濟活動指標只恢復到 50% 左右。

IMF 一直呼籲中國加大對家庭的財政支持。Berger 補充表示，即使考慮到 4 月以來宣布的措施，中國今年的財政刺激力度也比 2020 年要小。