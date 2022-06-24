航海王帶頭衝 台股漲126點收15303點 五日線得而復失

美股周四漲多跌少，台股先前表現弱勢的族群，今 (24) 日展開反攻，早盤由航海王領航，面板、ABF 載板等電子權值股同步回神，不過盤中在晶圓雙雄遭賣單調節下，加上聯發科持續貼息承壓，買盤信心不足，航海王漲幅也收斂，指數開高震盪，終場上漲 126.88 點，收在 15303.32 點，成交值 2307.97 億元，周 K 連三黑，五日線得而復失。

櫃買指數小漲 1.47 點，收 187.01 點，成交值 567.4 億元。上市櫃成交值合計 2875.37 億元。

觀察電子權值股表現，台積電小漲 0.2%，鴻海漲幅超過 1.8%；聯發科持續貼息，下挫 2.7%，聯電也同步承壓，跌幅近 1%，日月光投控下挫超過 3%。

航海王回神強彈，但在賣單調節下，股價開高震盪，台驊投控大漲 6%，萬海漲逾半根停板，志信、建新國際、遠雄港、台航、新興、長榮、陽明漲幅都超過 2%。

面板雙虎跌深反彈，展開絕地反攻，友達一舉狂飆超過 6%，群創、彩晶漲幅也超過 3%。元宇宙概念股再度重回盤面焦點，位速、威盛、驊訊、宏達電同步強攻漲停。

高價股表現相對強勢，祥碩強漲 6.6%，亞德客 - KY、AES-KY 大漲超過半根停板，世芯 - KY、力旺漲幅逾 3%，大立光、富邦媒、緯穎、嘉澤均上漲超過 2%。

風電概念股一片紅通通，中興電直奔漲停，上緯投控大漲 8%，大亞漲幅達 7.5%，世紀鋼、華城同步漲逾 5%，亞力、士電、東元也勁揚超過 4%。