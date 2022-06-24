〈台股盤中〉航運領軍反彈大漲200點 一度站回5日線

台股今 (24) 日跟隨美股開高反彈，由貨櫃三雄重啟揚帆，領軍航運股上漲，金融、電子族群聯袂走揚下，早盤大漲 236 點，一度站回 15400 點與月線，不過觸及 5 日線反壓，漲幅收斂，盤中維持 200 點以上漲點，估量 2300 億元。

貨櫃三雄強勢上攻、重回百元，萬海大漲逾半根停板、長榮與陽明也有逾 5% 漲幅；航運族群紅通通，台驊投控一度觸及漲停，志信、建新國際、新興、四維航、遠雄港、榮運等都有逾 4% 漲幅。

電子族群資金比重也重回 5 成，電子三雄中，僅聯發科震盪走低，下跌 0.5%，台積電開高震盪，最高在 492.5 元，上漲約 1%，鴻海也有 1.8% 漲幅；台達電、聯電、廣達、友達等均扮演撐盤要角。

高價股方面，亞德客 - KY 重回千金價位，今日大漲超過 5%，最高至 1035 元，祥碩也有逾半根漲幅，大立光、譜瑞 - KY 表現也不俗，僅矽力 - KY 表現疲軟，下跌 1%。

盤面上，威盛集團表現強勢，宏達電、威盛、建達、立衛全面亮燈漲停，威鋒電子也拉出逾半根漲停。宏達電強勢下，元宇宙概念股也有買單點火，位速、揚明光、驊訊等聯袂漲停，創王、智晶、佐臻、鈺創、歐買尬等漲勢也不俗。