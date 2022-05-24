上海拚復工 法人看好陸股反彈契機

上海逐漸復工，激勵陸股反彈，根據統計，5 月以來滬深 300 指數上漲 0.94%，上海綜合指數同期更是大漲 3.28% 之多，預期隨著上海逐漸朝「向常態化防控轉換」的第二階段，預期可挹注陸股多頭動能。

保德信投信指出，陸股自 5 月以來乎已經擺脫破底弱勢，以亞股來說，只有陸股逆勢反彈，其他亞股全數走跌，滬深 300 指數 5 月至今上漲 0.94%，上海綜合指數同期更是大漲 3.28% 之多，相較之下，排名第二的菲律賓下跌 - 0.64%，南韓股市同期亦下跌 - 1.77%。

PGIM 保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，「動態清零」防疫措施，導致 4 月多項經濟數據走弱，其中 4 月社會消費品零售總額相較去年同期萎縮 11.1%，為 2020 年首波疫情爆發以來最低，顯示嚴格的疫情防控對經濟造成衝擊。

張玉佩表示，隨著單日新增感染者數減少，官方開始縮小封控區和管控區範圍，並加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變，預計 6 月起將逐步恢復正常生產生活秩序，復工復產率可望加速提升，經濟增速亦將陸續恢復，並往全年 GDP5.5% 的政策目標靠攏。

張玉佩認為，封城導致經濟受影響，後續相關紓困政策將陸續出台，除了透過擴大基礎建設來鞏固經濟增速之外，受疫情影響較大、與民生息息相關、具備核心創新能力的產業可望獲得政策支持。

舉例來說，近期市場預估 6 月初將推出新一輪汽車下鄉政策，每輛車補貼範圍在 3000 至 5000 元人民幣，有利促進燃油車與新能源汽車的銷售量，另外，下半年防疫舉措放鬆，內需消費有望實現一定回補，對股市信心亦將帶來提振效果。