擺脫疫情封控陰霾 投信看好陸股反彈契機

陸股今年以來歷經疫情、封控等因素，導致股市表現相對失色，但富蘭克林華美投信認為，隨著上海拚復工復產，可望激勵 A 股指數，加上政策發威，中國經濟可望在第 2 季見到落底，建議投資人不妨趁早低檔布局 A 股基金。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，上海復工對經濟表現是正面消息，中國動態清零出現成效，在 4 月底釋出第二批白名單較首批 666 家擴大至 1188 家企業。

沈宏達指出，先前遭遇疫情衝擊影響嚴重的產業估值已經有大幅修正一波，可以關注疫情修復後的大消費、積體電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等相關產業鏈。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，在美國拜登政府有意解除對中國加徵的部分關稅，可望受惠產業分別集中於機械、電力設備、新能源、醫藥和汽車等相關商品，並挹注產業營收。

蘇士勛表示，人行表示將儘快推出 1000 億元再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資，解決疫情防控中的痛點；地產方面，對於房企併購融資支持從中央國企擴展到民企，且對預收資金監管已有所放寬。

另外，基建部分，加快建設、推動高質量城鎮化的舉措等政治持續發力，預期各項經濟數據將於第 2 季中下旬出現落底訊號。

PGIM 保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，中國證監會表態將推出更多擴大開放的務實舉措，而上海也釋出解封時間表，目標在 5 月中實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動和分類管理。

張玉佩表示，根據中國乘聯會公布數據顯示，4 月狹義乘用車市場零售銷量年增率，由 3 月的 - 10.4% 大跌至 - 35.5%，創下歷史最低值，在疫情防控下，4 月工業生產增速預計呈回落趨勢。

展望陸股後市，張玉佩認為，近期疫情繼續拖累製造和消費，壓抑投資情緒，加上市場開始擔憂美經濟走向衰退，也是繼續擾動 A 股情緒的另一項變數，且人民幣連續第 6 週貶值，過去 4 週已下跌逾 6%，預期短線持續震盪，疫情走勢與數據回升將是後市關鍵。