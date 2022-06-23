金融三業俄羅斯總曝險1230億元 4個月大減754億元

俄烏戰爭已滿 4 個月，金管會今 (23) 日公布金融業最新曝險狀況，統計至今 (2022) 年 5 月底止，銀行、保險、證券期貨等金融三業、加上投資人透過境內外基金的總曝險部位合計新台幣 1230.26 億元，4 個月大減 754.76 億元。

截至 5 月底，本國銀行對俄羅斯曝險為 53.49 億元 (包含投資債券 53.1 億元、授信 0.39 億元)，4 個月以來增加 2.47 億元，主要匯率影響。

銀行局副局長童政彰進一步指出，國銀在今年 4 月底已提列減損 23.13 億元，而 5 月提列減損的原幣金額與 4 月相同，但提列的減損金額 22.53 億元較上月減少 0.6 億元，主因在於新臺幣兌美元升值。

證券期貨業對俄羅斯沒有曝險，不過投資人透過境內、外基金持有的俄羅斯部位則有曝險，至 5 月底，境內基金持有俄羅斯曝險達 29.2 億元，占整體境內基金規模 0.06%；另因境外基金統計有時間差，至 4 月底，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險達 111.93 億元，占投資人持有境外基金規模的 0.31%。

若從投資俄羅斯基金檔數觀察，今年 5 月底投資俄羅斯債券的境內基金共 58 檔，已較 4 月底 66 檔下滑，且境內基金持有俄羅斯曝險規模 4 個月來大減 168.8 億元、投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險 4 個月大減 242.07 億元，曝險減少原因包含評價減損或基金將曝險部位了結等。

截至 5 月底，壽險業投資俄羅斯曝險部位 1035.64 億元，占壽險業可運用資金比率僅 0.35%，另壽險業累計至 5 月底已提列俄債預期信用損失共 142.35 億元。相比今年 1 月底，壽險業 4 個月來曝險也減少 346.36 億元。

整體來說，金融三業總曝險合計 1230.26 億元，若與今年 1 月底的 1985.02 億元相比，4 個月大減 754.76 億元。