外資大砍電子權值 賣超半導體三雄近69億元

台股今 (23) 日續挫 171 點，外資再賣超 83.07 億元、連二賣，台指期淨空單也增加 1476 口來到 1.8 萬口；個股方面，外資大舉賣超大型電子權值股，其中，半導體三雄遭調解共近 69 億元，也同步賣超鴻海 11 億元。

外資今日賣超聯電 5.75 萬張最多，以及台積電 6892 張、聯發科 1572 張，還有友達 1.13 萬張、鴻海 1.06 萬張、宏達電 6140 張、文曄 5435 張等電子股；金融股則以元大金 1.37 萬張、國泰金 8956 張、新光金 8513 張等調節較多。

傳產股方面，外資賣超有鋼鐵指標中鋼 3.18 萬張、東鋼 5101 張，以及航運相關的華航 1.38 萬張、長榮航 1.23 萬張、長榮 5267 張，另外，裕隆也遭外資調節 6448 張。

外資買超最多的是元大台灣 50 反 1，有 4.98 萬張，個股方面，買超群創 4.81 萬張最多，再來依序為兆豐金 1.83 萬張、興富發 9357 張、裕民 7132 張、元太 7108 張、聯強 6843 張等。

投信今日也由買轉賣，賣超群創 6.41 萬張最多，再來多為航運及傳產，包含華航 1.8 萬張、裕民 8494 張、長榮航 8297 張、長榮 5212 張；興富發 1.28 萬張、中鋼 1.11 萬張、亞泥 8546 張。

投信買超最多的則是聯電 2.09 萬張，接著依序為陽明 1.39 萬張、東鋼 7196 張、文曄 6756 張、中華電 3860 張、裕隆 2824 張等。