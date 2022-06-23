半導體三雄狂殺、貨櫃雙雄失守百元 台股大跌171點收15176點

美國聯準會「鷹」霾再現，使得台股今 (23) 日持續破底，半導體三雄成為殺盤重心，航運股也湧現賣壓，貨櫃雙雄失守百元大關，拖累加權指數一度重摔逾 240 點，終場下挫 171.31 點或 1.12%，收在 15176.44 點，續創近 1 年半新低，成交值 2836.62 億元。

櫃買指數終場收平盤 185.54 點，成交值 605.22 億元。上市櫃成交值合計 3441.84 億元。

權王台積電今天持續遇壓，下跌近 2%，終場以 485.5 元作收，創近 19 個月新低，市值滑落至 12.58 兆元；聯發科除息行情失利，股價重挫逾 6%，失守 700 元大關，收在 689 元；聯電 ADR 周三大跌 6%，今天台股開盤後，股價一度重摔逾半根跌停板，終場收 42 元，為 1 年半以來的最低點。

台塑四寶表現抗跌，其中台塑化受惠國際油價高檔，煉油利差持續擴大，獲得買盤青睞，盤中逆勢上漲 2.6%，最高來到 94.5 元，終場收漲 1.4%，以 93.4 元作收，台塑力守平盤，台勝科、南亞科、福懋科等集團股同步收漲。

航運族群今天再度跳水，長榮、陽明重摔 4-5%，股價雙雙失守百元大關，萬海大跌近 8%，收 110.5 元，航空雙雄人氣降溫，華航重挫逾 5%，長榮航也跌逾 4%，上市運輸類股指數終場下挫約 5%，為盤面弱勢指標。

鋼鐵族群也委靡不振，中鋼今天暴跌超過 6%，摜破 30 元關卡，收 29 元，創 14 個月新低，東和鋼鐵、中鴻、燁輝、威致等也震盪走跌，不過，春雨、燁興、志聯等仍在盤上表現。

資金轉進生技族群，寶齡富錦、高端疫苗、佰研、晶宇等均亮燈漲停，美時、亞諾法、台康生技、達亞、泰博、台耀等也都表現不俗。