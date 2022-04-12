茂達前三季營收逐季創高 BB值仍大於1

類比 IC 廠茂達 (6138-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長王志信表示，儘管部分應用需求下滑，不過，整體產業供需仍維持緊張，且隨著新品陸續問世、取得產能增加，前三季營收可望逐季創高。

針對現今半導體市況雜音不斷，副總盛剛說明，不論是去年、今年晶圓代工產能還是相當緊湊，儘管部分需求向下，但以 BB 值 (訂單出貨比) 來看，去年約 1.8，今年某些應用約剩 1.1，但都還是大於 1，因此整體產能還是緊張。

茂達也不斷布局新品，王志信指出，DDR5 電源管理晶片去年第四季已開始小量出貨，看好本季起逐步放量，上半年佔整體營收比重預計約 3-5%、下半年起則達 5-10%，明年更進一步成長至 10% 以上。

細分各應用，盛剛補充，現今手機、電視、筆電等消費性產品需求下滑，但茂達並未深入相關應用，加上公司主要開發客製化產品，整體需求仍強勁，且由於部分應用鬆動，也有助茂達取得更多產能。

王志信表示，茂達近期開始感受公司取得更多晶圓產能，預期第二季取得的產能會比第一季更多，第三季若根據供應商的承諾，還會再較本季增加，帶動營收逐季走揚。

至於價格調漲方面，王志信坦言，IC 設計業者毛利率提升應以產品組合優化為目標，而非透過價格調漲提升，因此預期下半年隨著新品陸續放量出貨，期望毛利率持續優化。