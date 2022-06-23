三陽吳清源喊恢復榮耀 立下四大發展領域

機車大廠三陽工業 (2206-TW) 今 (23) 日召開股東常會，董事長吳清源表示，對未來設下四核心發展領域，包括二輪及四輪載具、資產活化、儲能和農林投資，將藉此四大核心，恢復三陽歷史榮耀。

吳清源說明，為布局儲能、電動車，三陽將分階段注資 30 億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能，由於鋁電池是安全且環保的新電池技術，且僅需 15 分鐘即可充電完成，未來車廠將不再需要耗費巨資設置大量換電站或購入備用電池。

目前亞福已開始進行第二代生產線準備，同時布建專利和國際認証，規劃在 2025 年二代廠完備後，成為全球首家鋁電池量產公司。

而在四輪事業上，三陽旗下南陽實業代理的 HYUNDAI 今年前 5 月銷售年增 12%，成為國產唯一銷售正成長的品牌；展望下半年，由於 HYUNDAI 未交付訂單超過 4000 張，有信心達成全年銷售成長 15%，挑戰全年銷出 15000 台目標。

吳清源也指出，今年初在台上市的 HYUNDAI 純電車 IONIQ 5 創下配額 120 台僅 3.5 小時即銷售一空的紀錄，未來 2 年確定每年會引進新款電動車和國產新車，力拚持續擴大國內車市市占。

三陽今於股東會中通過 110 年度盈餘分派案，決議每股配發 1.3 元現金股利。