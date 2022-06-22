台股反覆測底無損投資信心 10檔基金受益人逾萬人

台股反覆震盪測底，但仍無損投資人對股票基金的信心，根據投信投顧公會統計，目前台股基金總受益人數超過 1.2 萬人的基金共有 10 檔，包括 PGIM 保德信高成長、復華中小精選、國泰中小成長 - 新台幣、統一大滿貫 - A 類型、國泰小龍 - 新台幣、安聯台灣大壩 - A 類型 - 新台幣等。

進一步看這些股票型基金的特色，其中有 7 檔是一般型台股基金，另有 2 檔基金以中小型股為主，以及 1 檔主打科技股的基金。

保德信投信指出，這些受青睞的台股基金，主要是口碑好的老字號基金，顯示出老字號基金操盤團隊透過長時間的績效表現，證明不論市場多空時期，都能替投資人選股把關，進而增加投資人對基金的信賴感，總受益人數也持續維持在相對高水位。

保德信指出，統計第二季以來，台股指數回檔 - 13.26%，反而同期間這些老字號基金的總受益人數幾乎都是不減反增，顯示投資人趁著市場回檔時，透過優質台股基金逢低布局。

保德信大中華投資團隊協理賴正鴻表示，在升息、流動性緊縮、科技業終端需求不振等影響下，本週台股光是三個交易日就令投資人大洗三溫暖，歷經週一下挫探底、週二大漲，今 (22) 日加權指數再度改寫今年來新低點，重挫 380.89 點，收在 15347.75 點。

賴正鴻指出，通膨居高不下、聯準會加速升息、企業下修資本支出、經濟成長放緩甚至衰退隱憂等因素，都使得市場投資信心脆弱，加上上週美股再度改寫今年來新低，也影響台股投資情緒，目前 5 日線、月線、季線、半年線等短中長天期均線全數下彎，且指數欲振乏力，預料短期台股仍將反覆測底。

至於對於市場憂心經濟步入衰退的疑慮，賴正鴻表示，美國最新零售銷售數據疲弱，亞特蘭大聯邦儲備銀行下調第二季 GDP 至 0.0%，且第一季實質 GDP 為 - 1.5%，然而觀察美國薪資就業及卡車運輸狀況調查均相對強勁，研判距離美國國家經濟研究局所定義的衰退還很遙遠，且對台股而言，第 2 季因為中國封城造成的封控遞延訂單，反而成為挹注第 3 季旺季效應的利多因子。