8成台灣投資人看好影響力投資報酬潛力 參與意願達81.6分

根據施羅德投信調查，有 8 成的台灣投資人看好影響力投資的長期報酬，且台灣投資人對參與影響力投資「意願」指數高達 81.6 分，顯示影響力投資世代正式來臨。

根據施羅德投信與政治大學商學院合作的「2022 影響力投資大調查」，針對 30 歲到 60 歲的三大投資世代的台灣投資人進行調查，並同時關注投資人在影響力投資指數中，「認知、實踐與意願」等三面向的綜合指數表現。

施羅德同時以聯合國「2030 永續發展目標」的 17 項發展目標為奠基，統整歸納成包括：環境生態 (Environment) 、健康醫療 (Health & Wellness)、永續建設 (Sustainable Infrastructure)、責任消費 (Responsible Consumption) 與社會共榮 (Inclusion) 等五大投資主題。

施羅德投信指出，投資人在「影響力投資指數」的「認知指數」分數中，以最年輕的 30 歲到 39 歲世代最力挺影響力投資，不僅該指數的分數最高、達到 59.22 分外，其中有近 3 成的投資人目前已經擁有影響力投資項目，更有 53.8% 的投資人表示願意在未來 2 年內，開始進行影響力投資。

政治大學金融系教授楊曉文解釋，30 歲到 39 歲世代的投資人，因為對永續等概念接觸得早，更願意跳脫舊有金融體系，從事對環境友善的投資行為；再加上擅長使用數位網路，更有機會接觸到新型態的投資資訊，成為推動「影響力世代」的關鍵族群之一。

進一步分析影響力投資下的五大主題，施羅德投信表示，台灣投資人普遍關注「健康醫療」與「環境生態」兩大主題，隨著近年政府「低碳政策」的推動，也為「環境生態」面向中「能源轉型」等議題，創造多元投資機會與可能，值得投資人持續關注。