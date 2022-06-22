電子、航運遭狙殺 台股重挫380點收15347點 再創近1年半新低

美股周二全面收高，但台股今 (22) 日走勢脫鉤，主要電子權值股遭空方狙殺，航運、鋼鐵股跳水，金融股同步熄火，拖累加權指數開低走低，昨天強彈的漲幅全數回吐，終場重挫 380.89 點或 2.42%，收在 15347.75 點，再創近 1 年半新低，成交值 2785.32 億元。

櫃買指數終場下跌 5.55 點或 2.9%，收在 185.54 點，成交值 608.99 億元。上市櫃成交值合計 3394.31 億元。

權王台積電再度摜破 500 元關卡，終場大跌 2%，收 494.5 元，下探 1 年半新低，市值下滑至 12.82 兆元；聯電除息行情失靈，不敵大盤賣壓，股價跳水重挫 4.75%，收盤 44.1 元，創 13 個月新低；聯發科將在周四除息，今天同步大跌 7%，收 807 元，退守 800 元大關。

其他權值股方面，瑞昱、國巨、大立光、日月光投控、華碩、友達、鴻海等指標電子股，今天賣壓都相當沉重。台塑集團股相對抗跌，南亞、台化、台塑終場均以小跌作收。

千金股表現兩樣情，股王矽力 - KY 與旭隼獲得買盤力挺，終場均上漲超過 1%，但 IP 股力旺遭打入跌停，祥碩、譜瑞 - KY 分別重挫逾 8%、5%，亞德客 - KY 下跌 4%，再次摔出千金股行列。

航運股再度遭到空方狙擊，貨櫃雙雄長榮、陽明重摔 7-8%，萬海跌近 3%；散裝航運股中航、慧洋 - KY、台航、裕民、四維航均遭到調節；航空雙雄方面，長榮航相對有撐，終場小漲作收，華航則跌逾 2%。

金融股人氣降溫，雙雄富邦金、國泰金股價跌逾 2%，玉山金、中信金、開發金、台新金等也都跌逾 1%。鋼鐵股仍舊委靡不振，中鋼領跌 2.6%，東和鋼鐵、威致、燁輝、志聯、海光等均湧現賣壓。

