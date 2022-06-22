詹宏志：網家獲利沒改善今年不領薪 估下半年不再缺貨

電商集團網家 (8044-TW) 今 (22) 日召開股東常會，遭小股民砲轟經營高層薪資過高，對此，網家董事長詹宏志說，若今年獲利無法改善，「我會把我的薪資變成 0、執行長薪資變成 2 分之 1」，而會後執行長蔡凱文則表示，電商市場高度競爭，天天都在改善處理對應，對獲利保持信心，缺貨問題下半年可完全克服。

詹宏志說明，外界對網家主管肥貓的爭議，主要是因主管領有限制型股票拉高收入，其實真正的問題是，網家賺的錢不夠多，因此，今年要加強在電商、金融科技布局，若無法改善獲利，個人就不領薪資，而執行長薪資也會變成 2 分之 1。

事實上，即便網家 2019 年起獲利轉正，但營益率長期處在 1% 之下，蔡凱文對此說明，詹宏志已提到，營收要做起來才能拉高營益率，因此，今年仍要在電商本業上積極放大營收規模。

但蔡凱文不諱言，電商處高度競爭狀況，儘管疫情帶動網購需求，營收放大，但營業槓桿效果沒有出來，為此天天都在改善處理對應。

不過，蔡凱文強調，對於下半年獲利保持信心，原因在於目前 3C 供貨已較第一易樂觀許多，多數品項的供應鏈存貨大增，目前看來，到下半年就會完全克服缺貨問題。

另外，蔡凱文也提到，第二季看到非 3C 品項成長優於 3C 很多，尤其日用品、防疫商品熱賣，且非 3C 品項毛利率是 3C 的 2-3 倍，但占營收比重僅 30%，接下來仍會努力往品牌端發展合作。

對於金融科技布局，蔡凱文解釋，網家自發展支付、錢包 到踏入後支付領域、併購 21 世紀數位科技，4 月又整併喬睿科技，目前為止發展金融科技服務已整體到位，就看接下來如何將此飛輪轉動起來，帶進營收和獲利。

蔡凱文說，去年金融科技事業虧損約 3 億元，但經過過去一年的努力，到今年已經轉虧為盈，希望維持這個成績。