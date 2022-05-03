網家連虧2季 EPS -0.25元 金融科技事業首見獲利

網家 (8044-TW) 今 (3) 日公布第一季財報，單季稅後虧損 3208 萬元，每股虧損 0.25 元，呈現連虧 2 季狀態，但虧損較上季的 1.78 億元明顯收斂，網家指出，第一季起旗下金融科技事業展現整併綜效，首度貢獻獲利。

網家第一季合併營收 117.09 億元，年增 1.91%，營業毛利 14.33 億元，年增 9.79%，毛利率 12.24%，年增 0.88 個百分點，營業利益 120 萬元，年減 99.16%，營益率 0.01%，年減 1.23 個百分點，稅後虧損 3208 萬元，每股虧損 0.25 元。

網家指出，第一季金融科技事業營收 3.2 億元，年增達 354.9%，營業利益 970 萬元，對比去年同期損失逾 7200 萬元，不只虧損大幅收斂，金融科技事業更實現首次獲利轉正，隨著營運動能持續增溫，有望穩步向上。

網家強調，PChome 看好電子商務與金融科技結合趨勢，以電商服務為核心，積極擴張行動支付、線上保險、BNPL(Buy Now Pay Later，先享後付) 與第三方金流等 FinTech 產品發展，近期金融科技事業再推新服務，廿一世紀旗下 Pi 拍錢包導入慢點付新功能。

在本業 B2C 電商事業部分，PChome 24h 購物第一季 APP 下載數年增超過 30%，APP 活躍會員數也呈現雙位數年成長率，深耕行動端策略、提升會員黏著度成效顯現。

然而，由於主力產品 3C 類持續受到供應鏈短缺且到貨延誤等影響，尤其使用高階晶片的相關產品如旗艦手機、高階平板、遊戲主機等，始終供不應求，導致第一季營收成長深受限制，且商品促銷與行銷推廣費用仍較高。

不過，網家強調，近一季來持續調整產品組合和毛利結構，調整效益已逐步發酵。

展望後市，網家表示，未來將加強 3C 和非 3C 品類間的交叉導流與銷售機會，並持續開拓新客群、激活舊會員，而隨著旗下 A7 物流中心預計於下半年正式加入營運陣容，將增添新營運動能。