新建築物應設太陽能發電設備 中保科衝刺智慧能源管理布局

經濟部預告將修正再生能源發展條例部分條文，新增建築物及既有建築物翻修改建，應設置太陽光電發電設備，對此，中保科 (9917-TW) 副董事長林建涵今 (22) 日指出，旗下星生方案今年將全力發展智慧建築儲能系統商機。

此外，太陽能廠案場過去每年約 5-8 場，但隨著 ESG 減碳意識高漲，太陽能新廠紛紛成立，市場案場量大爆發，中保科觀察市場需求量成長 3 成以上，不少外商能源公司要裝設太陽能設備，都要求必須同步導入大型場域周界管理解決方案。

中保科表示，未來無論是建築大樓或是工廠要建設太陽能廠，都要面臨周界管理問題，尤其一些銅價、原物料高漲，電纜偷竊案件頻傳，因此推升這些能源大型案場周界安全解決方案的需求。

林建涵指出，中保科具備一條龍整合平台的能力，可以協助客戶從養地，到建築屋頂綠能的規劃，從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR（網路監控系統）、車牌辨識系統等，在建築物應設置太陽光電發電設備的政策下，搶攻綠能商機。

面對台灣缺電，中保科指出，從現有平台切入提供客戶能源管理系統，尤其從社區、產業園區、商辦大樓等，可幫客戶的建築物打造智慧建築能源管理系統 (BEMS) 平台。

目前這套系統就是由中保科技轉投資的「星生方案」所開發整合的 Energy Intelligence 4.0 系統。林建涵說，相較過去一般不斷電系統只能單向供電，這套平台讓大樓電網變聰明，把創能、儲能、視為整體的能源管理系統，讓建築儘量作到自給自足、減少對電網的依賴。

另外，針對社區能源管理，中保科也積極布局。林建涵說，電動車輛普及，社區充電需求日增，中保科結合星生方案，提供社區解決方案。包含家用充電樁座規劃設置與管理、整合發展社區的車輛安全充電系統，提供智慧、可靠、高能效、24 小時管顧的全方位智慧能源管理服務。