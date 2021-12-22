中保科布局AI、5G產業 再砸5億元建自動化工廠

中保科 (9917-TW) 積極布局於 AI、5G 產業應用，投資 5 億元在新竹湖口的立捷智慧工廠發展 AI 自動化服務，今 (22) 日正式動土，中保科表示，新投資案預計 2023 年 3 月完工，推升產量倍數增長。

中保科此次投資設廠在新竹，看好未來智慧城市、智能社區增長所帶來的潛力。

中保科副董事長林建涵指出，目前很多新綠建築建設時間長達 1-2 年，因此中保科在綠能產業的布局與營收，明、後 (2023) 年就會開始看到成長發酵，也會開始反應在財報。中保科明年要有社區服務、商務開店、建築規劃的新三條龍服務，客戶數與營收、毛利都會提升。

中保科投資資 5 億元投入旗下立捷國際公司智慧工廠發展 AI 自動化服務，宣示正式跨入 AI 智能製造的重要里程。中保科表示，新廠預計 2023 年 3 月完工，引進自動化設備後，2024 年預估可增加整體產能 3.69 倍、產量 3 倍以上。

中保科 2001 年納入立捷國際，主要從事保全主機、感知器及相關系統研發製造。中保科指出，本次立捷國際智慧工廠預計興建地上 4 層與地下１層，總坪數達 2940 坪，並新增 SMT 自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統；林建涵表示，智能工廠關鍵在不增加人力的情況下，能達到利用自動化來增加產量。

中保科擬訂 2022 年要有三條龍策略，分別是「社區服務一條龍」、商務開店一條龍」、「建築規劃一條龍」的新三條龍服務，客戶數跟金額還有營收毛利都會提升。目前中保科的營收結構，系統保全 41%，駐衛保全 17%，物流服務 16%，智慧城市 20%，餐飲服務 3%，其他 3%。

中保科前三季稅後純益 18.18 億元，年增 9.29%，每股純益為 4.12 元。