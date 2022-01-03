中保科領頭羊帶頭喊加薪4% 最高調幅達13%

中保科技 (9917-TW) 打頭陣拉高加薪行情，為體恤基層員工辛勞，勉勵同仁對公司的貢獻，今 (3) 日宣布調薪，全體調幅平均達 4% 以上，預計近 1 萬名中保科集團員工受惠，調薪方案從 2022 年 1 月 1 日起開始實施，這也是台灣科技保全產業第一家響應政府加薪的企業。

中保科技集團總裁林孝信特別關心基層，此波調薪中以基層同仁受益最大，其中薪資最高調幅可達 13%。

據了解，林孝信相當憂心物價通膨下，不少外租族同仁的生活壓力，因此，近年來積極推動優質會館；外調同仁入住每月只要負擔 100 元清潔費，提著行李就可輕鬆入住台北與高雄的蛋黃區，就是希望讓員工可以安心生活，也藉此鞏固企業核心競爭力，持續致力打造更好的工作環境。

中保科技副董事長林建涵表示，這波加薪就是希望積極培育產業人才，未來要面對國際化以及技術研發推進的挑戰，積極培養未來骨幹，全面看好 2022 年智慧城市以及智慧社區的產業發展。

同時，林建涵分析，台灣房市今年交易量將突破 34 萬棟大關，公司切入新建築市場將近 20 年歷史，上市公司的建案有一半是中保科技負責的。一開始客戶需求是安全監控、門禁為主，後來延伸到停車場監控、弱電等服務，長年合作的客戶有國泰建設、富邦建設、宏普建設、忠泰建設、潤泰等。

中保科更集結集團力量推出一條龍式的整合服務，從一開始的規劃設計，如拆除後的空地利用，可由國雲停車管理創造現金流，前段招標施工蓋房子，國產建材實業可提供高品質混凝土進行澆築，等到中段建築完成，保創科技可提供機電、給水、消防、空調、災防等設備進駐，後段社區的營運管理，則可運用中保無限 + 的物聯網技術，提供智慧樓管、雲端警衛、智慧家庭等生活服務，全方位的「一條龍」服務，可說是業界唯一。

此外，去年 11 月 8 日啟動的中保好生活，開通兩個月下載就突破五萬人次下載 ，且申請安裝使用已經超過一千個社區，即日起也全面開啟好點回饋 3% 活動，只要在中保好生活平台消費， 就能收到 3% 的點數回饋，每一點代表一元就能折抵管理費，目前已經超過 40% 的用戶開始累積好點了。相較目前其他社區物業管理平台 APP 服務，中保科技標榜免費入手下載使用各項服務，且平台內也不會隨意推播廣告內容，要讓社區用戶真的可以享受智能社區服務帶來便利。

中保科技轉投資史詩科技總經理黃玉禮表示，未來好生活還會導入叫修服務，幫社區客戶嚴選修繕 / 清潔廠商，完整整個社區服務生態圈；讓住戶不用煩腦報修及居家清潔問題，還能在線上點購復興空廚的商品，也就是說中保好生活將提供民眾食醫住行育樂一條龍的生活便利服務。