電金傳百花齊放 台股強漲361點收15728點 奪回5日線

在美股期指回神強彈下，台股今 (21) 日擺脫頹勢，多頭大軍展開反攻，電子、金融、傳產百花齊放，台積電重回 500 元之上，航空雙雄、鴻家軍、威盛及裕隆集團股均獲資金點火，加權指數終場上漲 361.06 點或 2.35%，收在 15728.64 點，收復 5 日線，成交值 2389.98 億元。

櫃買指數終場上漲 4.72 點或 2.53%，收在 191.09 點，成交值 542.04 億元。上市櫃成交值合計 2932.02 億元。

觀察主要權值股表現，台積電今天上漲 1.4%，收在全場最高 505 元；聯發科勁揚超過 3%，收 868 元；台達電、瑞昱、日月光投控、國巨、大立光等也大漲 2-5%，人氣紅不讓。台塑四寶方面，以台塑化漲逾 3% 最為凌厲，南亞、台化同步漲逾 1%。

面對上、下半年的交替時節，投信、集團半年報作帳進入最後衝刺階段，其中，鴻家軍集體走揚，鴻海 (2317-TW) 領銜上漲 2.75%，收在 112 元，位速亮燈漲停，建漢、乙盛 - KY、廣宇、正達、台揚、天鈺等漲勢都相當凌厲。

金融股今天氣勢如虹，上市類股指數大漲 3.4%，其中國泰金、富邦金、開發金強漲逾 4%，兆豐金、中信金、華南金、元大金等也勁揚 2-3%。

航運股方面，貨櫃三雄漲跌互見，其中萬海漲逾 3% 最為強勢，陽明收跌近 2%，沉寂多日的航空雙雄股價終於回神，長榮航亮燈漲停，重返 30 元之上，華航也有 7% 以上的漲幅，此外，中櫃、宅配通、遠雄港、新興、台驊投控等均獲資金進駐。

宏達電近年積極布局元宇宙，昨天傳出董事長王雪紅獲聯想董事會委任，成為獨立非執行董事，引發市場聯想未來合作契機，宏達電今天一舉衝上漲停板，同集團的威盛、立衛、建達同步亮燈漲停，威鋒電子也強漲 6%。

中國祭出汽車下鄉、購置稅減徵等政策，帶動車市復甦，相關零組件也出現報復性需求，裕隆 (2201-TW) 今天在買盤力挺下，放量大漲逾 9%，收全場最高 49.75 元，創近 1 年半新高，集團股全線走揚，包括裕日車、裕融等漲勢也相當強勁。

此外，台股今天再現八千金，亞德客 - KY 勁揚 5%，收 1000 元，股王矽力 - KY、股后信驊上漲 3-4%，力旺、祥碩等同步走揚，AES-KY 大漲約 6%，收 956 元，有望挑戰重回千金股行列。