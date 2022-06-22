野村投信2022年6月資產配置與推薦基金

就整體資產配置方面，近期市場波動日益放大，建議投資人必須時刻留意經濟數據的變動，方能對整體金融市場的變動有更清楚的輪廓。尤其是美國在 6 月 10 日公布 5 月整體 CPI 年增率達 8.6%，不但高於預期且再創四十年新高後，投資人更加擔心美國通膨情勢已失控，對於 Fed 加重升息力道的呼聲大起。隨後 Fed 果然在 6 月 15 日的 FOMC 會後一次升息三碼，而且點陣圖也預示 2022 年之前仍有七碼的升息空間。然而聯準會本次果斷升息的舉措，只安撫了金融市場一天，隨後兩個交易日美股仍然出現下殺，主因是有越來越多經濟學家出來預警，Fed 積極的升息，恐會將美國經濟同時帶向衰退的深淵。

從以上的論述可知，影響到未來一個月、甚至整個 Q3 金融市場走勢的關鍵，乃是 「經濟放緩」vs「通膨降溫」兩個事件，彼此之間的競速 。若通膨能夠在 Q2 觸頂、Q3 下滑，如此 Fed 便不需要在未來持續加重升息力道，而美國經濟出現「軟著陸」的機率也會大幅提高。反之，若通膨仍居高不下，目前已落後殖利率曲線的聯準會，只能向主席鮑爾承諾的那般「專注於讓通膨回到 2%」；如此一來，美國經濟在 Fed 強力升息打擊通膨之後，因此落入衰退的機率便大幅提升。

展望未來，全球金融市場接下來將持續關注美國通膨相關數據，以及通膨是否有降溫的可能性。首先是美國 將在 7 月 13 日公布 6 月 CPI，若該數據能夠從 5 月的 8.6% 下降，可望緩解市場疑慮 。另外，川普時期對於中國額外加徵關稅的行政命令將於 7 月 6 日到期，白宮近期已釋出風聲，表示願意調整或減免中國關稅，究竟該案將如何演變，也將牽動金融市場對於通膨議題的敏感神經。另外，7 月中旬開始美國即將登場新一輪的企業財報季，近期華爾街分析師已開始下修 2022 年企業獲利成長數字；企業對未來的獲利展望及財報結果，亦將影響 7 月以後的股市表現，值得投資人留意。

就資產配置角度而言，因短期風險性資產、特別是股市回檔已深，因此我們仍建議股優於債，不過債市投資價值也已浮現。目前建議將股票部位維持在 50%(較中性部位多出 10%)、債券比重維持在 30%(較中性部位低配 10%)、多重資產則持平在 20%(中性水準)。

就股市投資策略而言，布局方向為下列三大趨勢未變：

(1) 高股息及防禦型市場。未來若企業獲利成長率下降，則能夠穩定配發股息股利的企業較能夠受到投資人青睞；而且從歷史經驗可知，「高利率」及「高通膨」的雙高環境下，高股息企業的股價表現通常會優於整體大盤。至於在防禦型市場部分，日本央行不受全球升息浪潮影響，堅定的實施寬鬆貨幣政策，除了讓日圓保持強勢而有利出口，也會讓當地股市表現受惠。

(2) 抗通膨題材。目前通膨仍居高不下，因此能夠抵禦通膨升的產業或類股，可望表現優異。例如能源價格在夏季旅遊旺季期間通常會有一波上漲行情，因此能源股近期跟著大盤回檔而出現獲利了結，值得投資人低檔加碼；基建相關題材則是受惠於政府政策支持，且公用事業類股原本就有隨通膨調整的價格機制，因此通膨上漲對其影響不大。

(3) 轉機題材。中國自從 4 月開始出現大規模封城，因此 Q2 經濟表現低迷，為了提振受到封鎖而低迷不振的消費市場及重啟出口動能，中國不但逆勢放寬銀根、調降 LPR 利率，也適度讓人民幣貶值以增加出競爭力；另外財政政策更是有退稅、發放消費券等振興措施。我們相信中國的「政策底部」已經在 Q2 出現，至於「市場底部」應該也不會遠了。

關於債券布局部分，最重要的因素仍是通膨走勢，因此若物價指數後續能夠逐漸降溫，則整體債市殖利率、特別是長天期公債殖利率將有較大回落空間；另外，6 月 Fed 宣布升息三碼後， 美國十年期殖利率一度上升至 3.48%，短線明顯已超漲 (overshooting)，建議可持續留意債市加碼時機 。其中，利差型債券我們持續看好新興市場債券基金，因為其收益率在 FOMC 會後進一步來到 8%，甚至超越 2020 年 3 月 COVID-19 疫情時水準，就長線投資角度來看極具吸引力。再者，我們亦看好存續期間相對較短的美國非投資等級債券基金，因為美國非投資等級債券成員多數是內需型產業，一方面可遠離歐洲戰場的干擾，另一方面 2022 年「明日之星」(rising stars) 高非投資等級債的數目仍會持續增加，將是接下來帶動非投資等級債券報酬升級的重要貢獻來源。最後，若投資人擔心美債殖利率持續創下新高，則建議分散布局至存續期間可彈性調整的複合式債券基金。

最後是多重資產部分，配合上述股市轉機概念，建議投資人可考慮轉換至中國比重較高的亞洲多重資產或新興市場多重資產。這一類以資產因為中國股債市比重較高，從 2021 年迄今表現便落後以美國市場為主的多重資產；然而隨著中國股債市有機會逐漸擺脫低迷，我們建議投資人可以分散布局至這一類型標的，以達到分散配置效果。

2022 年 6 月資產配置與境內推薦基金

建議資產配置比例 (股票 50%/ 債券 30% / 多重資產 20%)

資料來源：Lipper，Nomura SITE；資料日期：2022/5/31；* 以上皆為新台幣投資組合 : () 為負數 註：上述報酬率皆為各基金之累積級別 本基金投資組合將因時而異，請投資人留意

2022 年 6 月資產配置與境外推薦基金

建議資產配置比例 (股票 50%/ 債券 30%/ 多重資產 20%)

資料來源：Lipper，Nomura SITE；資料日期：2022/5/31；* 以上皆為外幣投資組合 : () 為負數 註：上述報酬率皆為各基金之累積級別 本基金投資組合將因時而異，請投資人留意

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