〈焦點股〉三星拋暫停拉貨震撼彈 台廠供應鏈股價嚇挫

業界傳出，南韓三星電子全面暫停電視、顯示器、智慧型手機等各項零組件拉貨，恐衝擊台廠相關供應鏈營運，受利空消息影響，NOR Flash 供應商華邦電 (2344-TW) 及驅動 IC 廠聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 等多檔概念股，今 (17) 日股價重挫 3-5%，散熱、PCB 廠同步承壓。

據媒體報導，三星向旗下所有消費性電子業務部門發出公告，要求停止所有零組件採購，主要項目包含面板顯示器、IC、印刷電路板、電源相關零組件等，並要求重新審視現有庫存，預計 7 月底才會恢復拉貨。

觀察主要台廠供應鏈表現，其中，驅動 IC 族群股價承壓，聯詠盤中大跌近 4%，最低來到 351 元，逼近前波低點，敦泰、瑞鼎連袂重挫逾 5%。

智原、聯電也是三星晶圓廠的重要策略合作夥伴，儘管 2 家公司同步喊冤，強調全年展望維持樂觀，但智原今天持續遭到調節，股價重摔近 5%，回測 200 元關卡，創波段新低，聯電也跌逾 3%，為逾 1 個月新低。

散熱廠雙鴻為三星手機供應商之一，公司強調，該客戶營收比重僅 1-2%，且持續有拉貨，影響有限。雙鴻昨天股價跳水急殺後，今天回穩並上漲逾 4%，一度衝上 176 元。

華邦電為三星智慧型手機面板主要 NOR Flash 供應商，今天股價重挫逾 4%，最低來到 24.25 元；面板雙虎方面，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 一度跌逾 3%，但午盤後跌勢逐漸收斂。

其他相關台廠供應鏈方面，包括國巨、華通、聚鼎、泰鼎 - KY、矽瑪、今國光等多檔，今天同步遭遇賣壓，股價震盪走低。